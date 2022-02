Łódź. Kamienice - gratka dla miłośników dawnej Łodzi! Jest już wyczekiwana, bogato ilustrowana księga z najpiękniejszymi kamienicami

Autorami księgi „Łódź. Kamienice” są: Krzysztof Stefański, Marcin Szymański i wydawca Jacek Kusiński, który zapowiada, że temat ten będzie kontynuowany, co oznacza, że są szanse na księgę o kolejnych kamienicach. A takich, które są godne uwagi, nie brakuje.

Kamienica Auerbachów z demonami

Wśród nich jest efektowna kamienica braci Chaima i Hersza Auerbachów z końca XIX wieku przy ul. Narutowicza 32, która – zdaniem autorów księgi – jest jedną z najciekawszych w Łodzi. Jej autorem jest Gustaw Landau – Gutenteger, jeden z najlepszych architektów w dziejach Łodzi, który wprawdzie specjalizował się w secesji, ale także na niwie innych stylów był wizjonerem. Stąd ta efektowna kamienica nawiązują do gotyku, renesansu i sztuki romańskiej. Jej niezwykłą ozdobą są demony o ludzkich głowach i skrzydłach nietoperzy do złudzenia przypominające Klausa Kinskiego grającego Nosferatu w arcydziele Wernera Herzoga.

Secesyjna kamienica z kasztanowcami

Kolejne wybitne dzieło mistrza Gutentegera to kamienica Zygmunta Deutschmana z początku XX wieku u zbiegu al. Kościuszki i al. Mickiewicza. Tak, to już secesja w czystej postaci - z dekoracją roślinną, wśród której wyróżnia się tak typowy dla tego stylu motyw kasztanowca. Aż trudno uwierzyć, ale w czasach PRL kamienicy groziła zagłada z powodu budowy Trasy W – Z, jednak w ostatniej chwili udało się ją uratować przed wyburzeniem. To właśnie w niej w latach 80. mieściła się spółdzielnia „Siódemka”, w której można było kupić komputery.