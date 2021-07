Łódź: komisarz wyborczy wyborczy przyjął wniosek o referendum w sprawie odwołania prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. Rusza kalendarz

Zatwierdzenie wniosku przez komisarza wszczyna procedurę wstępną do referendum odwoławczego. Teraz ruch po stronie prezydent Zdanowskiej, która w ciągu czternastu dni musi na wniosek pełnomocniczki grupy referendalnej Agnieszki Wojciechowskiej Van Heukelom przesłać zaktualizowany rejestr wyborców w Łodzi. Na jego podstawie będzie wiadomo, ile podpisów trzeba zebrać, by doprowadzić do referendum. Wymagana liczba podpisów to 10 proc. stanu wyborców, co w przybliżeniu oznacza konieczność zebrania około 55 tys. podpisów wraz z „górką”, bo w czasie weryfikacji podpisów w praktyce wiele z nich okazuje się nieważnych. Grupa inicjatorów, będzie miała na to sześćdziesiąt dni, co końcowy termin daje w okolicach trzeciej dekady września.

Jeśli komitet zbierze wystarczającą liczbę podpisów, komisarz wyborczy od momentu zatwierdzenia zweryfikowanych podpisów ustala termin referendum w którąś z niedziel w ciągu najbliższych pięćdziesięciu dni.