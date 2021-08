Łódź kpi z Wielunia na oficjalnym profilu. Burmistrz Wielunia i mieszkańcy odpowiadają

Prawdziwą lawinę komentarzy wywołał wpis na oficjalnym facebookwym profilu miasta Łodzi, który ukazał się tam we wtorek 10 sierpnia. Miasto w nietypowy sposób zachęcało do wzięcia udziału w planowanym na niedzielę festiwalu kolorów.

Na profilu Łodzi umieszczony został mem wyśmiewający podobną imprezę w Wieluniu. To nawiązanie do wniosku o odwołanie święta kolorów, jaki wpłynął do Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy, a pod którym podpisało się kilku księży i dwoje miejskich radnych. Przypominamy, że burmistrz Okrasa odrzucił ten wniosek i skrytykował argumentację zawartą w uzasadnieniu, a święto kolorów nie dość, że się odbyło, to przyciągnęło tłumy. Wniosek o odwołanie święta kolorów był też przysłowiowym gwoździem do trumny przewodniczącego Rady Miejskiej, który niedługo po złożeniu podpisu pod wnioskiem został odwołany z funkcji.

Mem zamieszczony na profilu Łodzi wywołał lawinę komentarzy. Mieszkańcy Wielunia wzięli w obronę swoje miasto i sami w komentarzach zaczęli zamieszczać memy uderzające w stolicę województwa. Oburzeni byli z resztą nie tylko mieszkańcy samego Wielunia ale i innych miejscowości, którzy podnosili, że Łódź takimi wpisami antagonizuje społeczeństwo i rodzi konflikty między mieszkańcami poszczególnych miast województwa łódzkiego.