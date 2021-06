Łódź: marszałek Grzegorz Schreiber (PiS) i zarząd województwa pojeżdżą nowymi autami. "Najem jedenastu samochodów"

Tyle tylko, że dziewięć aut osobowych - jak czytamy w specyfikacji zamówienia - ma być wyposażone w "silniki spalinowe turbodoładowane", a busy to diesle. Osobowe mają mieć nadwozia typu hatchback, sedan lub kombi, niemal wszystkie z automatycznymi skrzyniami biegów, prócz jednego, który ma mieć manualną. Wszystkie z komputerami pokładowymi, skórzanymi kierownicami wielofunkcyjnymi, kurtynami powietrznymi, niektóre z przyciemnianymi tylnymi szybami, podgrzewami fotelami, trójstrefową klimatyzacją czy regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. W budżecie na wynajem aut zarezerwowano 400 tys. zł. Co z tymi obecnie używanymi, a będącymi własnością UMWŁ?

Na najem jedenastu samochodów urząd marszałkowski ogłosił właśnie przetarg. W 2020 r. planowano kupić za 410 tys. zł trzy nowe samochody dla zarządu województwa (tworzą go politycy PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia - red.), ale plany spaliły na panewce ze względu na wybuch pandemii i pilniejsze wydatki. W końcu kupiono jeden - elektryczny. Urzędnicy marszałka po naszych pytaniach odnośnie przetargu na wynajem samochodów poinformowali, że to krok w stronę ekonomicznego i ekologicznego transportu, bo roczny koszt najmu jest o około 20 proc. niższy od ceny zakupu samochodów, a poza tym urząd zapewni sobie w ofercie serwisowanie aut, wymianę ogumienia, pakiet ubezpieczeń i samochody zastępcze.

Samochody, które teraz są wykorzystywane przez urząd, mają ponad 400 tys. km przebiegu. Rekordzista – mercedes vito – zrobił już 616 tys. km. Najstarsze auto jest z 2005 roku. Większość pozostałych to 12 - 14-letnie. Dwa stare samochody zostaną prawdopodobnie oddane do kasacji. Pozostałe będą nadal służyć w jednostkach podległych urzędowi – Zarządzie Dróg Wojewódzkich czy Zarządzie Nieruchomości. Wynajęte samochody będą używane przez członków zarządu województwa i wykorzystywane na potrzeby departamentów Urzędu Marszałkowskiego - czytamy w odpowiedzi nadesłanej nam z UMWŁ

Samochód elektryczny to Nissan Leaf z rocznika 2019, zakupiono go w grudniu 2020 r., czyli już za władzy PiS. Z pozostałych szesnastu aut UMWŁ dwa jeździ na oleju napędowym, czternaście ma silniki benzynowe. Najmłodszy z tych samochodów to Ford Focus z rocznika 2017, kupiony za poprzedniej koalicji PO-PSL. Średni miesięczny koszt zakupu paliwa do tych samochodów wyniósł w 2020 r. 20 tys. zł. Natomiast koszt ich eksploatacji w zeszłym roku to 117,6 tys. zł.