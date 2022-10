Łódź miastem liderów i wiceliderów zespołowych lig. Widzew, ŁKS, TME SMS, Master Pharm

Wiceliderem ekstraklasy jest Widzew Łódź, wiceliderem pierwszej ligi - ŁKS, a liderem ekstraligi piłki nożnej kobiet - TME SMS Łódź. Wszystkie te drużyny grają w czubie tabeli. Jeśli doliczyć do tego mecze na szczycie tabel siatkarzy PGESkry Bełchatów i rugbistów Master Pharm Łódź (wiceliderzy tabeli!), to nasz region jest siłą w Polsce. A przecież w tym tygodniu rozpoczną rozgrywki kandydatki do medali w TauronLidze – siatkarki ŁKS Commercecon i Grot Budowlanych.

Skupmy się w tym miejscu na wiceliderach w najwyższej i najpopularniejszej lidze - PKO Ekstraklasie. Widzew dokonuje rzeczy niemożliwej. Pozycja wicelidera tabeli to nie jest zasługa li tylko piłkarzy, ale i trenera Janusza Niedźwiedzia. Spotkałem się z opinią, że szkoleniowiec łodzian ma doskonałe wyczucie przy ustalaniu składu wyjściowego drużyny i przy dokonywaniu zmian w trakcie spotkania.