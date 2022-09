Łódź Miastem Siatkówki. Przy ul. Tuwima powstał mural związany z mistrzostwami świata kobiet

– Na razie wszyscy żyjemy emocjami, jakie dostarczają nam Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn. Polska reprezentacja dostarcza nam samych pozytywnych emocji i mocno trzymamy za nią kciuki, aby awansowała do upragnionego finału i zdobyła kolejny tytuł mistrza świata. Natomiast już niebawem, na przełomie września i października odbędą się Mistrzostwa Świata w siatkówce żeńskiej, a ich współgospodarzem będzie nasze miasto, bo, jak głosi mural za nami „Łódź Miastem Siatkówki”. Trzymamy mocno kciuki za polską reprezentację żeńskiej siatkówki. Liczymy na to, że Polki wyjdą z grupy i będą rozgrywać swoje mecze w łódzkiej Atlas Arenie – mówi Joanna Skrzydlewska, wiceprezydent miasta Łodzi.

Mural przy ul. Tuwima 55 został przygotowany specjalnie z okazji zbliżających się mistrzostw, ale także po ich zakończeniu będzie przypominał o tej imprezie.

– Mam nadzieję, że mural będzie też przypominał nam o sukcesach polskich siatkarek podczas mistrzostw. Mural przedstawia dłonie siatkarek, skutecznie blokujące atak rywalek. Oby tak właśnie było na mistrzostwach świata. Wciąż można jeszcze kupić bilety na rozgrywane w Łodzi mecze Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet. Odbędą się one w obydwu łódzkich halach – Atlas Arenie i Sport Arenie. Najtańsze wejściówki kosztują 19 zł. Są one dostępne za pośrednictwem portalu ebilet.pl. Gorąco do tego zachęcam. Po raz kolejny możemy udowodnić, że łódzcy kibice tworzą najlepszą siatkarską atmosferę – dodaje wiceprezydent Joanna Skrzydlewska.