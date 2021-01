Łódź. Miasto chce sprzedać lotnisko! Czy zwrócą się jego koszty? Ile kosztowało jego utrzymanie? Łódzkie lotnisko na sprzedaż 27.01.2021

Łódź. Miasto chce sprzedać lotnisko! Czy zwrócą się jego koszty? Ile kosztowało jego utrzymanie? Łódzkie lotnisko na sprzedaż

Wiceprezydent Pustelnik ostrożnie zaznaczył, że "jest ogromne ryzyko porażki", czy "niewiele tego typu przedsięwzięć udało się sfinalizować", ale skoro magistrat zdecydował się podać informację o chęci sprzedaży - wciąż nie wiadomo jakiej liczby - udziałów w spółce, to jest prawdopodobne, że rozmowy z potencjalnym kontrahentem mogły się już zacząć. Zaś stwierdzenie "łodzianie nie zasługują, żeby dokładać każdego roku do lotniska kilkadziesiąt milionów złotych" choć brzmi - zapewne w niezamierzony sposób - krytycznie wobec prezydent Hanny Zdanowskiej (PO), to skłania też do przypomnienia, ile przez lata od otwarcia portu łodzianie dosypali do strat przynoszonych przez spółkę.

Pierwszego pasażerskiego boeninga w barwach Ryanair z Londynu w 2005 r. witało około 3 tys. łodzian, do rozbudowy portu doprowadził ówczesny prezydent Jerzy Kropiwnicki. Lotnisko jednak od 2007 r. nieustannie przynosi wielomilionowe straty, a przyczyn jest kilka. Najważniejsza z nich z nich to struktura właścicielska niespotykana w żadnym innym polskim porcie regionalnym: właścicielem ponad 95 proc. udziałów jest samorząd Łodzi, podczas gdy inne porty mają wśród współwłaścicieli samorządy województw z udziałami na poziomie kilkudziesięciu procent (lotnisko w Łodzi tylko 4,4 proc). Do tego należy do bardzo wąskiej grupy portów regionalnych, które w strukturze udziałowców nie mają Polskich Portów Lotniczych, poza tym jest zbyt bliskim sąsiadem Okęcia, potem doszło jeszcze lotnisko Modlin (łódzki port zyskiwał pasażerów przy okazji remontów Okęcia i Modlina). Opozycja z PiS dorzuca jeszcze inny argument, czyli "nieudolność kolejnych menedżerów".