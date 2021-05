Łódź. Mieszkańcy "Manhattanu" zbulwersowani, że prokuratura umorzyła 10 wątków śledztwa. Złożyli w tej sprawie zażalenie

Łódź. Prokuratura prowadziła trzy śledztwa wszczęte po manifestacjach ulicznych Strajku Kobiet. Jedno zostało umorzone

Łódź. Prokuratura prowadziła trzy śledztwa wszczęte po manifestacjach ulicznych Strajku Kobiet. Jedno zostało umorzone. Prokuratura namierzyła internautę, który w mediach społecznościowych miał grozić 38-letniemu policjantowi, że go zabije, a jego dom spali. Jest to mieszkaniec Łodzi. Śledczy zabezpieczyli jego telefon i komputer, zaś biegli sprawdzą, czy właśnie z tych urządzeń skierowano pod adresem policjanta groźby karalne, za które grozi do dwóch lat więzienia.