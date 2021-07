Łódź. Mieszkańcy w proteście zablokują ulicę Strykowską. W tle plan zagospodarowania i deweloperzy

Sprawa tzw. przystąpienia nr 222 do uchwalenia nowego planu dla tego fragmentu Łodzi wygląda jak ciąg absurdów i urzędowych nieporozumień. Mieszkańców o przystąpieniu do uchwalenia nikt nie poinformował: ani Rada Osiedla, ani MPU, ani Urząd Miasta Łodzi. Dowiedzieli się o tym przypadkiem, zdołali w obowiązujących terminach złożyć swoje uwagi, ale wciąż nie wiedzą na czym stoją, ponieważ urzędniczka MPU prowadząca sprawę tego planu.... wciąż jest na urlopie. Tymczasem MPU biorąc pod uwagę terminy urzędowe w tej sprawie, powinna odpowiedzieć na uwagi mieszkańców do 5 lipca.

Mamy nadzieję, że postępowanie urzędów w naszej sprawie jest jedynie urzędniczą niekompetencją lub pomyłką, a nie próbą zmiany terenów na których mieszkamy, na rolne, odkupienie ich od nas za marne pieniądze w drodze odszkodowań, a następnie sprzedaż deweloperom za dużo większe kwoty - mówi Adam Borkowski, jeden z protestujących mieszkańców. - Nie chce nam się wierzyć, że ktoś z urzędników po prostu nie zauważył, że my tutaj mieszkamy. Dziwnym jest bowiem fakt, że we wspomnianym projekcie, ustala się na przykład teren rolny, chociaż stoją tam od kilkudziesięciu lat domy... W przypadku próby ich remontu lub odnowienia, praktycznie projekt uniemożliwia takie czynności, bo są drastyczne ograniczenia lub zakaz ponownej zabudowy.