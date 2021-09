Łódź: miliony z miejskiego ubezpieczenia dla kierowców za szkody z powodu dziurawych dróg

W 2020 r. z polisy OC zarządcy dróg, czyli samorządu Łodzi kierowcom wypłacono ponad 2,4 mln zł. W sumie łodzianie złożyli 1443 wnioski o wypłatę odszkodowań za materialne szkody, które były efektem jazdy po dziurawych ulicach Łodzi. Wypłaty odszkodowań odmówiono w ponad 320 przypadkach, a ponad 30 spraw wciąż jest w toku.

Od początku 2020 r. rozpoczęła się zmasowana akcja stowarzyszenia Zmotoryzowani Mieszkańcy Łodzi. W mediach społecznościowych pojawiły się informacje o doniesieniach do prokuratury na prezydent Łodzi Hannę Zdanowską (PO) i zarzuty niedopełnienia przez nią obowiązków, zmotoryzowani zachęcali też łodzian, by hurtem szli do Zarządu Dróg i Transportu z wnioskami o wypłatę odszkodowań. Przekaz był jednoznaczny: w tak tragicznym stanie ulice Łodzi nie były w ostatnich latach nigdy, bo już nie chodziło tylko o dziury, a wręcz wyrwy w drogach.