Łódź. Na ławie oskarżonych zasiądzie dwoje oskarżonych. Prokuratura zarzuca im usiłowanie zabójstwa. Grozi im dożywocie

Na ławie oskarżonych zasiądzie dwoje 30-latków: Paweł G. i Nina K. Prokuratura zarzuca im, że usiłowali zabić Ewę M. Grozi im dożywocie. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Chcieli wynająć pokój w Łodzi na Bałutach, po czym rzucili się z nożem i pięściami na właścicielkę mieszkania, która przeżyła dzięki temu, że udawała martwą. Brutalni napastnicy nie tylko okradli ofiarę, lecz także zamówili sobie przez telefon... pizzę. On mieszka w Łodzi. Z zawodu jest ślusarzem. Przed zatrzymaniem przez policję utrzymywał się z prac dorywczych. Ona pochodzi z powiatu zgierskiego. Jest bez zawodu. Ostatnio pracowała jako pomoc domowa. Zaatakowali nożem i pięściami Do dramatycznych wydarzeń doszło 5 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Brackiej. Z ustaleń prokuratury wynika, że oskarżeni przybyli do mieszkania pokrzywdzonej w celu wynajęcia pokoju. Był to tylko pretekst, bowiem gdy właścicielka stała tyłem do Pawła G., ten zadał jej cios nożem w plecy. Kobieta upadła na łóżko. Spadły na nią kolejne ciosy nożem – na twarz i na ręce, którymi się zasłaniała. Także Nina K. nie próżnowała. Najpierw biła gospodynię pięściami po głowie, a potem dusiła ją poduszką przykładając do twarzy. Gdy Ewa M. zaczęła udawać, że nie żyje, agresorzy przestali atakować i zajęli się plądrowaniem mieszkania.

Zrabowali "fanty" i zamówili pizzę Zrabowali m.in. telefon komórkowy, odtwarzacz DVD, dekoder, 500 zł w gotówce oraz dwie karty płatnicze. Wartość łupów oszacowano na 885 zł. Ponadto zamówili przez telefon pizzę, którą im dostarczono, gdy w godz. 18 – 19 wychodzili z klatki schodowej. Potem zostali rozpoznani przez dostawcę. Udawała martwą i straciła przytomność Ewa M. najpierw udawała martwą, ale z czasem – z powodu dotkliwych obrażeń – straciła przytomność. Gdy ją odzyskała po parze bandytów nie było już śladu. Kobieta nie mogła zadzwonić po pomoc, bowiem skradziono jej telefon. Nie mogła też wyjść z mieszkania, ponieważ napastnicy ukradli klucze i zamknęli drzwi od zewnątrz.

Sąsiad pośpieszył z pomocą Z pomocą pośpieszył jej sąsiad Piotr I. Zaalarmował policję, pogotowie ratunkowe i strażaków, którzy pomogli dostać się do mieszkania. Okazało się, że Ewa M. miała liczne rany kłute i cięte. Trafiła do szpitala, w którym została opatrzona i przesłuchana. Jej zeznania przyczyniły się do ujęcia sprawców.

