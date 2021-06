Łódź: na razie bez podwyżki opłat za wodę i ścieki. Obowiązuje "stara" taryfa

W maju podległy Wodom Polskim Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu odrzucił projekt nowej, trzyletniej taryfy opłat za wodę i ścieki złożony przez ZWiK. Projekt taryfy zawierał wyższe stawki: do 9,76 zł w pierwszym roku, 10,7 zł w drugim roku i 11,72 zł w trzecim roku, czyli w sumie o około 40 proc. niż w obecnie obowiązującej. RZGW wyższych stawek nie zaakceptował m.in. za zbyt wysoką zdaniem regulatora marżę zysku i zbyt wysoki czynsz dzierżawny, który ZWiK odprowadza do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej za korzystanie z sieci wod-kan. Ów czynsz, który ustala prezydent Łodzi, w 2020 r. wyniósł w sumie 92 mln zł., a ZWiK po raz pierwszy w historii zanotował stratę - ponad 5,9 mln zł.

Co dalej z opłatami? RZGW w maju zobowiązał ZWiK do "poprawienia" projektu taryfy. Pytaliśmy w ZWiK jaką zaproponował cenę, jednak w odpowiedzi uzyskaliśmy tylko komunikat spółki o przedłużeniu opłat z taryfy zatwierdzonej w 2018 r. Do momentu zatwierdzenia nowej lub tymczasowej, łodzianie będą zatem płacić wciąż 8,83 zł za metr sześcienny wodościeku, czyli bez podwyżki. Jeśli Wody Polskie nie zatwierdzą nowej taryfy, mogą ustalić tymczasową, ze stawkami zbliżonymi do obecnych lub nawet niższymi.

Tymczasem w poniedziałek (14 czerwca) odebrania sieci wod-kan z ŁSI przekazania jej do ZWiK domagali się przedstawiciele trzech związków zawodowych ze ZWiK, a także doradca wojewody łódzkiego Piotr Cieplucha (SP), oraz szef klubu radnych PiS Radosław Marzec. Sieć wod-kan przekazano do ŁSI po powołaniu tej spółki w 2005 r., a operację nadzorował ówczesny wiceprezydent Łodzi, a dziś poseł PiS Włodzimierz Tomaszewski. Jednak nowy model naliczania czynszu z wyższą stawką, wprowadziła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska (PO). Radny Marzec złożył interpelację, w której pyta "jakie są możliwości przekazania z ŁSI do ZWiK zarządzania siecią wod-kan". Politycy Zjednoczonej Prawicy są przekonani, że wówczas ZWiK nie musiałby płacić czynszu dzierżawnego, a łodzianie mieliby tańszą wodę. Związkowcy ze ZWiK o możliwość przejęcia sieci pytali miasto Łódź w kwietniu. Sekretarz miasta Wojciech Rosicki odpowiedział im, iż obowiązek opłacania czynszu istniałby bez względu na to, kto byłby właścicielem sieci, a ZWiK nie był nim nigdy.