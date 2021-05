Łódź na starych zdjęciach. Zobacz, Łódź po upadku PRL-u! Łódź w latach 90. XX wieku! Zobacz, Łódź na starych zdjęciach! 28.05.2021

Łódź na starych zdjęciach. Zobacz, Łódź po upadku PRL-u! Łódź w latach 90. XX wieku! Zobacz, Łódź na starych zdjęciach!

Niektórych pewnie dziwi widok ówczesnych monitorów komputerowych. Były jednak marzeniem wielu młodych ludzi. Nastał wtedy czas, gdy półki w sklepach były pełne, ale często brakowało pieniędzy, by je opróżniać.

LATA 90. W ŁODZI

Wtedy w Polsce zaczęto otwierać pierwsze hipermarkety. Wzbudzały wielkie zainteresowanie. Do kas ustawiały się wielkie kolejki.

W Łodzi pierwszy był francuski Carrefour. Otwarto go 19 listopada 1997 roku, na rogu ul. Kolumny i ul. Rzgowskie. Jak relacjonowali reporterzy już długo przed otwarciem sklepu gromadziły się tłumy. Trudno było zaparkować samochód, choć parking liczył 1,5 tysiąca miejsc. Ten hipermarket istniej do dziś. Potem otwarto E.Leclerca przy ul. Inflanckiej i Geant przy al. Piłsudskiego. Ten ostatni zmieniał właściciela. Potem został niemieckim Realem, a teraz jest francuskim Auchan.