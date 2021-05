Łódź na starych zdjęciach. Zobacz Łódź w latach 90. XX wieku! Jak wyglądała? Zobacz Łódź po upadku PRL-u! 10.05.2021

Łódź: klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radzie Miejskiej przestał istnieć. LSD Łódź. Radni odchodzą z SLD? 10.05.2021

Łódź: klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radzie Miejskiej przestał istnieć. LSD Łódź. Radni odchodzą z SLD? Rozpadł się współrządzący Łodzią klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radzie Miejskiej Łodzi. W czwartek (7 maja) opuściła go aż czwórka radnych, co oznacza, że pod szyldem SLD działa już tylko dwoje radnych, a to za mało, by funkcjonowali jako klub.