Łódź na zdjęciach z lat 90. Aż trudno uwierzyć, że tak wtedy wyglądało miasto

Łódź na zdjęciach z lat 90-tych. Jak wtedy wyglądało miasto?

Nikt już nie wozi warzyw na rynek wozem konnym. Wielu łodzian dziwiły wielkie reklamy pojawiające się na sklepach. Wtedy w Polsce zaczęto otwierać pierwsze hipermarkety. Wzbudzały wielkie zainteresowanie. Do kas ustawiały się wielkie kolejki.

Pierwsze hipermarkety w Łodzi

W Łodzi pierwszy był francuski Carrefour. Otwarto go 19 listopada 1997 roku, na rogu ulic Kolumny i Rzgowskie. Jak relacjonowali reporterzy już długo przed otwarciem sklepu gromadziły się tłumy. Trudno było zaparkować samochód, choć parking liczył 1,5 tysiąca miejsc. Ten hipermarket istnieje do dziś. Potem otwarto E.Leclerca przy ulicy Inflanckiej i Geant przy alei Piłsudskiego. Ten ostatni zmieniał właściciela. Potem został niemieckim Realem, a teraz jest francuskim Auchan.

Łódź przed 30 laty. Były korki?

Tak jak dziś także w latach dziewięćdziesiątych remontowano łódzkie ulice. Między innymi Piotrkowską. Ruch na drogach nie był tak wielki jak dziś. Łódź nie należała do najbardziej "zakorkowanych" miast w Polsce. Żyło się o wiele spokojniej i wolniej, choć to życie już zaczęło przyspieszać. Dla wielu osób lata dziewięćdziesiąte to też czas, gdy brali ślub, rodziły się dzieci czy zaczynali pierwszą pracę. Wielu łodzian pewnie tęskni za tamtymi latami. Niestety przeminęły, pozostały po nich tylko stare zdjęcia, które przypominają tamten czas...