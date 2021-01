Łódź. Napastnicy wtargnęli do mieszkania przez okno. Pobili i obrabowali gospodarza. Wpadli w swoich mieszkaniach

Do brutalnego napadu doszło 22 stycznia w mieszkaniu na parterze tzw. famuły, czyli ceglanego, zabytkowego domu dla robotników z czasów imperium Scheiblerów, przy ul. Przędzalnianej, na zabytkowym osiedlu Księży Młyn w Łodzi. Następnego dnia pokrzywdzony 33-latek zgłosił się do VI komisariatu na Widzewie i opowiedział, co go spotkało.

Uderzyli go metalową rurką w głowę, a potem bili i kopali

Okazało się, że napastnicy wybili szybę w oknie i wtargnęli do mieszkania. Byli niezwykle agresywni. Uderzyli gospodarza metalową rurką w głowę, a potem zaczęli go bić i kopać po całym ciele. Ukradli saszetkę z telefonem komórkowym wartym 600 zł dwie karty bankomatowe. Za ich pomocą chcieli wypłacić pieniądze, ale nie dali rady i musieli skapitulować. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że 33-latek udał się do najbliższego szpitala – im. Jonschera.