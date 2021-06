"Łódź nie zatonie" – demonstracja klimatyczna przy ulicy Piotrkowskiej w niedzielę (20 czerwca). "Będzie apokalipsa, ale bez zbawienia"

„Mamy ledwie kilka lat, aby w ramach międzynarodowych działań doprowadzić do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymaga to jednak odważnych reform, przede wszystkim w sektorze energetycznym. Czas na to, abyśmy osadzili nasze społeczności na mocnych fundamentach oraz przerwali kult bezmyślnej konsumpcji i konkurencji” – zapraszał na niedzielną demonstrację Jakub Kołaciński, jeden z jej organizatorów (z Polskiej Partii Socjalistycznej).