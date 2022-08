Łódź: Ochroniarz wpadł do metra! Groźny wypadek na terenie budowy tunelu kolei podziemnej w Łodzi

Chwile grozy przeżył 72-letni pracownik ochrony, który w poniedziałek o godz. 7.10 robił rutynowy obchód ogrodzonego terenu budowy kolei podziemnej w rejonie skrzyżowania ul. Zielonej i ul. Wólczańskiej w centrum miasta. Nagle osunęła się pod nim ziemia i ochroniarz wpadł do wykopu o szerokości metra i głębokości 2,5 metra. Zaklinował się i - mając zasypane ziemią nogi - nie mógł o własnych siłach wydostać się z pułapki.

Na pomoc wezwano strażaków, w tym fachowców ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego PSP w Łodzi. Jeden z ratowników opuścił się do uwięzionego 72-latka na linie przymocowanej do drabiny strażackiej. Niestety, ochroniarza nie udało się wydobyć. Na szczęście ratownik przekazał mu aparat ochrony dróg oddechowych, czyli maskę z butlą tlenową. I to posunięcie zapewne uratowało życie 72-latkowi, bowiem wkrótce wokół niego osunęła się ziemia i ochroniarz w takim stopniu został przysypany, że tylko głowa wystawała mu spod ziemi.