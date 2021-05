Łódź. Odroczony wyrok w sprawie groźnego gangu. Na koncie ma napady rabunkowe na kantory i biznesmenów

Wyrok w sprawie gangu – po prawie trzyletnim procesie - miał zapaść w piątek 7 maja w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Nie zapadł, ponieważ sąd postanowił wznowić postępowanie w celu uzupełnienia materiału dowodowego.

- Chodzi m.in. o opinie biegłych dotyczące jednego z oskarżonych - Jarosława K. Opinie te dotyczą linii papilarnych i kodu DNA – wyjaśnił sędzia Adam Karowicz, który odroczył proces do 10 czerwca. A to oznacza, że wyrok w tej sprawie zapadnie najpewniej jesienią. Do sądu nie przybył w piątek ani prokurator, ani oskarżeni.

Listę oskarżonych otwierają: 36-letni Piotr S z Łodzi, który przed zatrzymaniem utrzymywał się z handlu obwoźnego oraz 31-letni Mariusz M. spoza Łodzi, który przed wpadką utrzymywał się z prac dorywczych.

Największy wyczyn oskarżonych to napad na kantor w Łodzi. Według prokuratury, członkowie zorganizowanej grupy przestępczej starannie przygotowywali się do tego skoku. Bacznie obserwowali otoczenie i w wytypowanym kantorze, zaraz po jego otwarciu, dokonywali niewielkich transakcji po to tylko, aby wiedzieć, gdzie właściciel trzyma pieniądze. Gdy wszystko było dopięte na ostatni guzik, trzej zamaskowani napastnicy w nocy z 18 na 19 grudnia 2016 roku wtargnęli do portierni, pobili i skrępowali ochroniarza, dostali się do kantoru i zrabowali 1,2 mln zł.