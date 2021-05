Łódź. Ostatnia "robocza" rozprawa na procesie w sprawie w skoku stulecia w Swarzędzu. Zrabowanych milionów nie odzyskano

Ostatnia „robocza” rozprawa na jego procesie odbyła się w czwartek 13 maja w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Grzegorz Łuczak, który wciąż przebywa w areszcie śledczym, został przywieziony przez policjantów. Na kolejnej rozprawie w połowie czerwca odbędą się głosy stron, po których zapadnie wyrok.

Grzegorz Łuczak odpowiadał na pytania swoich dwóch obrońców. Słowo „nie” zdecydowanie dominowało. Tak więc nie brał udziału w zatrudnieniu Krzysztofa W. w spółce Servo. Chodzi o tzw. fałszywego konwojenta – głównego wykonawcę skoku stulecia. Ponadto nie brał udziału w przygotowaniach do opróżnienia bankowozu ani nie uczestniczył w podziale łupów. Nie uczestniczył też w zakopywaniu ani odkopywaniu toreb z milionami.

Sprawcy skoku stulecia doprowadzili do tego, że główny wykonawca Krzysztof W. działając pod fałszywym nazwiskiem trafił do oddziału spółki Servo w Poznaniu, gdzie pracował jako ochroniarz przy rozwożeniu pieniędzy do bankomatów. Według śledczych, Grzegorz Łuczak pozostawał w cieniu, natomiast na pierwszej linii działali: Krzysztof W., Adam K., Marek K. i Dariusz D.