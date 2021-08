Łódź pamięta o Bitwie Warszawskiej. W Bitwie Warszawskiej walczyło na pewno kilka tysięcy łodzian

Jak Łódź uczci 101 rocznicę Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego?

Główne uroczystości organizuje Urząd Wojewódzki i dowództwo Garnizonu Łódź. Odbędą się 15 sierpnia na Placu Katedralnym. O godzinie 9.30 rozpocznie się msza w łódzkiej bazylice archikatedralnej. Potem będzie zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, przemówienia, Apel Pamięci Oręża Polskiego, złożenie wieńców, kwiatów, defilada kompanii honorowych. My, to znaczy Urząd Miasta, chcemy przypomnieć łódzkich bohaterów Bitwy Warszawskiej. Zostaną złożone kwiaty na grobach kapitana Stefana Pogonowskiego, przed pomnikiem upamiętniającym ks. Ignacego Skorupkę, a także przy tablicy ku czci Jana Kowalewskiego znajdującej się na kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 132,



Wielu bohaterów, uczestników Bitwy Warszawskiej, wojny polsko-bolszewickiej pochodziło z Łodzi i jej okolic?

Wspomniałem o trzech bohaterach, którzy odegrali w tej Bitwie dużą rolę. Wielu łodzian trafiało na wojnę z poboru. Było ich na pewno kilka, jeśli nie kilkanaście tysięcy. Oni brali udział w Bitwie Warszawskiej. Jest jeszcze jeden epizod łódzki.



Jaki?

W Łodzi znajdowały się szpitale wojskowe. Do nich trafiali żołnierze ranni podczas Bitwy Warszawskiej, ale też wojny polsko – bolszewickiej. Wielu umarło. Na cmentarzu na Zarzewie znajduje się kwatera żołnierzy, którzy zmarli na skutek odniesionych ran. Postaramy się tam złożyć kwiaty.