Łódź po pandemii. W marcu i kwietniu 2022 USC odnotował dużo mniej zgonów niż rok wcześniej. Ale skutki pandemii wciąż widać

Mniej zgonów w Łodzi w marcu i kwietniu 2022

W marcu i kwietniu zmarło w Łodzi dużo mniej osób niż w tych samych miesiącach ubiegłego roku. Rok temu w marcu USC zarejestrował 1301 zgonów, w tym roku już tylko 1016. W kwietniu liczba zgonów w stosunku do roku 2021 spadła z 1478 do 926. Tymczasem jeszcze w styczniu i w lutym 2022 roku zgonów było tyle, co rok wcześniej.

Przedsiębiorca pogrzebowy Witold Skrzydlewski widzi tę różnicę doskonale.