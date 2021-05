Łódź. Policjanci zatrzymali dwóch pseudokibiców Widzewa. Tuż po meczu piłki nożnej wtargnęli na boisko i rzucili się na zawodników

Doszło do szarpaniny i rękoczynów

Do incydentu doszło 25 lipca 2020 roku z okazji meczu Widzewa i Znicza Pruszków na stadionie przy al. Piłsudskiego w Łodzi, kiedy to na murawę boiska wtargnęło kilkudziesięciu pseudokibiców. Doszło do szarpaniny i rękoczynów. W sprawie tej policjanci zatrzymali dotychczas 32 kiboli.

Teraz dołączyli do nich kolejni. Są to: 17-latek spod Łodzi i 31-letni łodzianin. Pierwszy odpowie za uszkodzenie ciała i stanie przed sądem dla nieletnich. Drugi usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Policja ściga pozostałych kiboli

- W tej sprawie policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Miejskiej w Łodzi prowadzą działania zmierzające do ustalenia tożsamości sprawców oraz precyzyjnego określenia odpowiedzialności za czyny jakich się dopuścili. W tym celu zabezpieczali szereg materiałów dowodowych, między innymi nagrania z kamer, na których widać było jak część z pseudokibiców po wbiegnięciu na murawę atakuje piłkarzy. W ustaleniu personaliów podejrzewanych kryminalnym pomogła dobra znajomość środowiska pseudokibiców. Żmudna i drobiazgowa praca mundurowych doprowadziła do ustalenia i przedstawienia zarzutów 32 sprawcom. Policjanci nie ustają w staraniach, aby wszyscy biorący udział w tym niesportowym zachowaniu ponieśli odpowiedzialność. Sprawa jest rozwojowa – zaznacza Marcin Fiedukowicz, rzecznik KMP w Łodzi.

