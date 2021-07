Łódź. Policjanci zatrzymali napastnika, który brutalnie zaatakował 60-letniego rowerzystę. Decyzja sądu sprawca został aresztowany

Do napadu doszło 19 lipca po godz. 22 na ul. Żeligowskiego w Łodzi. Napastnik podbiegł do jadącego rowerzysty i uderzył go pięścią w twarz. Zaskoczony cyklista stracił równowagę i runął na jezdnię. Gdy zaczął się podnosić agresywny 22-latek znów go zaatakował i zaczął okładać pięściami po twarzy powodując dalsze obrażenia.

Rowerzysta rozpoznał swego prześladowcę