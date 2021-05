Łódź. Policjanci zatrzymali po pościgu dwoje groźnych oszustów wyłudzających pieniądze metodą "na policjanta"

Do zdarzenia doszło po południu 19 maja w Łodzi na Bałutach. Pokrzywdzona to 86-letnia mieszkanka bloku w rejonie ul. Sucharskiego. Zadzwonili do niej oszuści i przedstawili się jako oficerowie policji, którzy tropią groźną szajkę przestępców. Przekonali seniorkę, że jej oszczędności są zagrożone, ponieważ złoczyńcy chcą ja okraść. Zapewnili ją, że najlepiej zrobi, jeśli pieniądze i złotą biżuterię przekaże im, czyli policjantom, u których będą całkowicie bezpieczne. Jednocześnie podkreślili, że w ten sposób pomoże w rozbiciu niebezpiecznej szajki.

Spakowała złoto i pieniądze i wyrzuciła przez okno

Oszołomiona 86-latka posłuchała „oficerów policji”. Wyjęła reklamówkę i spakowała do niej całe swoje oszczędności: złote łańcuszki, bransolety, pierścionki, kolczyki, zegarek oraz zwitek banknotów – kilka tysięcy złotych. Następnie otworzyła okno i wyrzuciła torebkę ze cenną zawartością. Po chwili zastanowiła się i doszło do wniosku, że mogła zostać oszukana. Dlatego zadzwoniła na policję i opowiedziała, co zrobiła.