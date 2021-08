Łódź. Potrącenia rowerzysty na skrzyżowaniu ul. Wysokiej i al. Piłsudskiego. Kierowca był pod wpływem alkoholu

Kierowca będący pod wpływem alkoholu potrącił w centrum Łodzi prawidłowo jadącego rowerzystę. Na szczęście nie odniósł groźnych obrażeń, a jedynie drobnych potłuczeń. Został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze go zbadali, opatrzyli i zgodzili się, aby wrócił do domu.

Policja/archiwum