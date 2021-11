Łódź. Powstanie klub radnych Nowej Lewicy? Możliwy "leasing" radnego z klubu Koalicji Obywatelskiej

Jeszcze w kwietniu klub SLD liczył sześcioro radnych, ale na początku maja opuściła go czwórka radnych: Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Sylwester Pawłowski, Władysław Skwarka i Maciej Rakowski. Powód? Klub Lewicy w Sejmie poparł Krajowy Plan Odbudowy złożony w Brukseli przez rząd PiS. Utworzyli własny klub Łódzka Lewica, jednocześnie doprowadzając do upadku klub SLD, bo by istniał musi liczyć co najmniej trójkę radnych, tymczasem została ich tylko dwójka - Agnieszka Wieteska i Michał Olejniczak.

Nowa Lewica w Łodzi ma zatem podwójny problem - ma wiceprezydenta, kontroluje niektóre departamenty Urzędu Miasta Łodzi kilka spółek miejskich, natomiast jej radni nie uczestniczą w konwentach seniorów Rady Miejskiej, poza tym jest problem wizerunkowy. Raz, że wypowiadać się muszą jako radni niezrzeszeni, a zatem nie Nowej Lewicy czy SLD, a dwa brak klubu pokazuje słabość zaplecza łódzkiego posła Tomasza Treli jako koalicjanta prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej (PO), czy szerzej Koalicji Obywatelskiej w Łodzi.