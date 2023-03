Łódź przygotowuje się na Routes Europe, największe targi lotnicze w Europie. Będą takie linie jak American Airlines, Lufthansa, Air France

Kto przyjedzie do Łodzi?

Do imprezy pozostały jeszcze dwa miesiące, ale już wiadomo, że do Łodzi przyjedzie 1200 delegatów, wśród nich ok. 100 linii lotniczych i około 300 lotnisk. Do tej pory zarejestrowało się ponad 160 uczestników, w tym 65 linii lotniczych. Są wśród nich tacy przewoźnicy jak American Airlines, Lufthansa, Etihad Airways, SAS, British Airways, Air France, Easy Jet, KLM Royal Dutch Airlines, Ryanair i Wizz Air.