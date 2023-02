Łódź przygotowuje się na Routes Europe, największe targi lotnicze w Europie. Odbędą się w Hali Expo

Kto przyjedzie do Łodzi?

Do imprezy pozostało jeszcze ponad dwa miesiące, ale już wiadomo, że do Łodzi przyjedzie 1200 delegatów, wśród nich ok. 100 linii lotniczych i około 300 lotnisk. Przez trzy dni zaplanowano spotkania przedstawicieli lotnisk z przewoźnikami, organizacji turystycznych. Odbędą się także prezentacje, debaty, panele dyskusyjne i wieczorne eventy networkingowe. Dla delegatów przewidziano także liczne atrakcje i wycieczki dla delegatów, w tym specjalny program dla VIP.