Łódź przygotuje spot dla Ukraińców o szczepieniach dzieci. Szczepi się ich mniej niż w Polsce, a wojna jeszcze utrudniła sprawę

Spot w języku ukraińskim ma pojawiać się w mediach społecznościowych i zachęcać ukraińskich rodziców do szczepień oraz informować o możliwościach zaszczepienia ich bezpłatnie. Powstanie dzięki wsparciu funduszu UNICEF. Trwa właśnie wybór wykonawcy.

Spot skierowany będzie do dzieci mieszkających na terenie Łodzi. Jak wyjaśniają urzędnicy spot jest potrzebny, gdyż stan szczepień dzieci ukraińskich przeciwko polio, odrze, błonicy, tężcowi i krztuścowi jest znacznie niższy niż w Polsce.

- Potrzebne są działania edukacyjne, informujące o korzyściach płynących ze szczepień oraz o możliwości zaszczepienia dzieci na terenie naszego kraju - wyjaśniają urzędnicy.

To samo wynika z danych Państwowego Zakładu Higieny. W zależności od regionu na Ukrainie szczepionych jest od 60 do 99 proc. dzieci. W 2020 poziom wyszczepienia przeciw odrze wyniósł tam 82 proc., w Polsce – mimo występującego wyraźnego spadku chęci do szczepień – wciąż szczepionych jest 94 proc. dzieci. Kilka lat temu Ukraina miała jeden z najniższych wskaźników szczepień przeciwko odrze na świecie. Wywołało to epidemię odry, po której liczba szczepień wzrosła. Jednak w tym roku z powodu wojny szczepień znów jest dużo mniej.