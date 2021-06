Łódź: radni KO ogłaszali jesienią, że policja nie dostanie grosza z budżetu miasta. Właśnie... przyznali jej 500 tys. zł

Mieszkańcy Łodzi powinni mieć świadomość, że kiedy przy kolejnych demonstracjach będą rzucani na glębę, to odbywa się to także za pieniądze przyznane przez prezydent Łodzi i większość w Radzie Miejskiej - mówił na sesji Maciej Rakowski. - Mojego głosu za tym nie będzie. Sprawa jest bardzo prosta: w policji jest nieprawdopodobnie dużo pieniędzy, które mogą być przeznaczone na ochronę bezpieczeństwa mieszkańców, a są przeznaczane na zapewnienie stałej, wieloosobowej ochrony pewnej willi na Żoliborzu i dzieje się to właśnie dzięki państwu. Policja jest w stanie wydawać pieniądze na takie właśnie cele, ponieważ państwo lekką ręką wydajecie pieniądze na to, na co wtedy zabraknie.