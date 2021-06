Łódź: Raport o Stanie Miasta za 2020 rok. Czego w nim nie wyczytamy?

Wpływy z opłat za parkowanie wyniosły 8,9 mln zł, a z opłat dodatkowych za postój nieopłacony blisko 4 mln zł. Aż o blisko 45 proc. spadła liczba zgłoszeń interwencyjnych do Straży Miejskiej. Z ponad 28 tys. zgłoszeń, ponad 10,7 tys. dotyczyło jednak zagrożeń w ruchu drogowym, a jest to spadek o blisko połowę. Liczba mandatów wystawionych przez strażników to 19,9 tys., czyli mniej o blisko 43 proc. niż w 2019. r. Przez cały 2020 r. łodzianie strażnikom zgłosili 521 zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, co jest liczbą czterokrotnie niższą niż rok wcześniej, zapewne z powodu pandemii. Jak czytamy w raporcie, w grupie siedmiu najpoważniejszych przestępstw, liczba ich w 2020 r., w porównaniu do 2019 r. spadła z 7,1 do 6,6 tys., zaś wykrywalność znacząco wzrosła (z 26,51 do 30,80 proc.), zaś wzrost liczby przestępstw zanotowano niemal wyłącznie w kategorii „kradzieże z włamaniem” (z 1864 do 1963). Są też dane, na które działalność UMŁ czy podległych mu instytucji niekoniecznie musiała mieć wpływ, ale też są ciekawe. Do PUP zgłoszono zamiar wręczenia wypowiedzeń 2569 osobom i to nie tylko z powodu pandemii, faktyczne zaś wręczono je 712 pracownikom, co znaczy, że zamiary te ziściły się tylko w niespełna 28 proc.