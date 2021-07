Łódź. Remont kapitalny siedziby Komendy Miejskiej Policji potrwa do końca 2022 roku i pochłonie ponad 43 mln zł Wiesław Pierzchała

Zaczął się remont kapitalny siedziby Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Oznacza to, że na czas remontu wszyscy pracownicy mundurowi i cywilni – około 500 osób – zostali przeprowadzeni do innych obiektów policyjnych, głównie do komisariatów dzielnicowych. Prace potrwają do końca 2022 roku.