Łódź. Sądowy finał pamiętnej zbrodni w bloku przy ul. Ciołkowskiego. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego

Tak twierdzą śledczy. Na ławie oskarżonych zasiądzie 45-letni Rafał S. Prokuratura zarzuca mu, że udusił swoją przyjaciółkę w ten sposób, że przyłożył jej poduszkę do twarzy i mocno dociskał głowę do ściany. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi. Oskarżonemu grozi dożywocie.

Chwycił "jasiek" i przyłożył do twarzy

Rafał S. z wykształcenia jest technikiem chemikiem. Przed zatrzymaniem przez policję był bezrobotnym i utrzymywał się z prac dorywczych. Wynajmował mieszkanie w bloku przy ul. Ciołkowskiego w Łodzi na Górnej, w którym mieszkał z 49-letnią Anną Sz. Według śledczych, od czasu do czasu między nimi dochodziło do ostrych kłótni, tak że interweniowała policja. Podczas jednej z interwencji kobieta oznajmiła stróżom prawa, że Rafał S. chciał ją udusić.

Była to zapowiedź to tragedii, do której doszło 18 listopada 2020 roku. Tego dnia wybuchła awantura, podczas której oskarżony chwycił poduszkę typu „jasiek” i przyłożył do twarzy konkubiny. Potem przyznał śledczym, że dociskanie trwało od jednej do dwóch minut. Gdy puścił poduszkę, kobieta - zapewne już martwa - osunęła się na podłogę.