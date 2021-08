Łódź. Seniorka dostała zawału serca i upadła na chodnik na ul. Piotrkowskiej. Na ratunek pośpieszyła pani rzecznik z drogówki

Seniorka upadła na chodnik na Piotrkowskiej

Do zdarzenia doszło w piątek 20 sierpnia. Podczas służby Marzanna Boratyńska, na co dzień rzecznik prasowy Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi, zauważyła, że pewna seniorka upadła na chodnik. Policjantka – razem z przechodniem - natychmiast pośpieszyła z pomocą. Okazało się, że seniorka może mieć zawał, więc wezwano pogotowie ratunkowe.

- Marzanna Boratyńska cały czas czuwała nad stanem zdrowia kobiety nie pozwalając jej ani na chwilę zmienić pozycji półsiedzącej, co jest istotne w przypadku takich dolegliwości. Rozpięła odzież, aby ułatwić oddychanie i pozostawała w gotowości, gdyby należało podjąć dalsze czynności związane z udzieleniem pomocy przedmedycznej – informuje biuro prasowe KWP w Łodzi.

Syn seniorki: - Mama żyje dzięki pani rzecznik

Seniorka trafiła do szpitala, zaś jej syn na ręce komendanta policji w Łodzi przekazał podziękowania. „Prawdopodobnie dzięki pani rzecznik moja mama nadal żyje - czytamy. Trafiła w bardzo ciężkim stanie do szpitala WAM, gdzie od razu wszczepiono jej rozrusznik serca. Doszło do niedotlenienia mózgu, ale udało się opanować sytuację i mogłem porozmawiać z mamą przez telefon. Jeszcze raz dziękuję.