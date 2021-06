Łódź się wyludnia. Ilu mieszkańców straciła Łódź w XXI wieku, a ile inne duże miasta?

Dużym polskim miastom, czyli takim, w których mieszka przynajmniej 100 tys. osób, przyjrzał się prof. Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego. Na początku XXI wieku było ich 41, ale zdecydowana większość z nich straciła mieszkańców.

- Widać jest znaczna grupa dużych miast, w których zniżka taka była znaczna, przekraczająca 10 proc. w trakcie 20 lat - zaznacza prof. Szukalski. - Miast takich było 15, przy czym w przypadku czterech odnotowano spadek o co najmniej 15 proc. W kolejności od największego spadku są to: Bytom, Wałbrzych, Łódź, Sosnowiec.

Naukowiec zwraca uwagę na to, że wszystkie miasta o największym tempie spadku należały do dawnych monokultur przemysłowych. Łączy je także to, że uległy przyspieszonemu starzeniu się: w niekorzystnych warunkach ekonomicznych, wzmożonej emigracji rodziło się niewiele dzieci. Nie zmienia tego nawet poprawa sytuacji na rynku pracy w ostatnich latach.