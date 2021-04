Łódź: sprawa zastraszania Marty Grzeszczyk, byłej radnej PiS. "Brak znamion czynu zabronionego".

Co konkretnie kryje się pod tym prawniczym slangiem? Przypomnijmy: w połowie lutego radna Marta Grzeszczyk oświadczył, że odchodzi z PiS. Powodem był szantaż, jakiego miała doświadczyć ze strony m.in. członków zarządu partii w Łodzi, którzy nie akceptowali jej zdania w sprawie wyroku TK, de facto zaostrzającego prawo aborcyjne w Polsce. Grzeszczyk publicznie opowiadała się za kompromisem aborcyjnym, co było sprzeczne z najnowszą linią partii, choć promotorem kompromisu był przed laty tragicznie zmarły prezydent Lecha Kaczyński , lider PiS.

Ale radna nie ustąpiła. Oświadczyła, że było to "tchórzliwe ultimatum", zapewne straci pracę i jest to prawdopodobnie jej ostatnia kadencja w roli radnej. Zawiadomienie do prokuratury złożył Marcin Gołaszewski (KO/N), przewodniczący Rady Miejskiej Łodzi. Według przewodniczącego szantaż opisany przez Grzeszczyk w istocie jest "zamachem na demokrację", bo 'radny ma wolny mandat, reprezentuje mieszkańców, a jego podstawowym obowiązkiem jest dbanie o ich interes i reprezentowanie ich poglądów."

Politycy łódzkiego PiS oskarżenia radnej Grzeszczyk kanalizowali przekazem, że to "ustawka" służącą otwarciu drogi do przejścia radnej do Polski 2050 Szymona Hołowni. Ale publicznie wyrażali też zadowolenie, że sprawę prześwietli prokuratura, bo "oni nie mają nic do ukrycia".

Marta Grzeszczyk wciąż jest radną niezrzeszoną. Nie zmieniła poglądów na temat aborcji, nie doszło także do zrealizowania groźby zwolnienia z pracy - radna wciąż pracuje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. By zwolnić z pracy radnego potrzebny jest wniosek o zgodę Rady Miejskiej, a taki póki co do biura rady nie wpłynął.