Łódź stanie się stolicą polskiego karate. Dziewięć mat w Atlas Arenie

– Po raz pierwszy taka impreza będzie się odbywała na terenie Łodzi – Mariusz Pełka, wiceprezes KS Olimp Łódź, współorganizatora zawodów. – Przyjedzie do nas 600 zawodników z ponad 100 klubów z całej Polski. Będziemy rywalizować od kategorii juniora, juniora młodszego, młodzieżowca oraz seniora. Będzie wiele emocji sportowych.

W Atlas Arenie ustawionych będzie dziewięć mat, na jednej usytuowanej centralnie rozgrywane będą walki o medale.

– Będzie to wspaniałe widowisko dla wszystkich mieszkańców Łodzi i sympatyków karate – mówił Sławomir Worach, prezes Miejskiej Areny Kultury i Sportu. – W 2012 roku Łódź była gospodarzem mistrzostw świata w karate.

Karate to jedna z najbardziej popularnych dyscyplin sportów

– To kolejna duża impreza w Łodzi, to bardzo cieszy – dodał dyrektor wydziału sportu UMŁ Marek Kondraciuk. – Mam nadzieję, że tak spektakularne mistrzostwa przyczynią się do jeszcze większego wzrostu popularności karate.

Karatecy mogą liczyć na współpracę z możnymi sponsorami.

– Od samego początku naszej czteroletniej współpracy widzieliśmy w klubie Olimp olbrzymi potencjał – mówił Rafał Eslinger, przedstawiciel TME. – Cieszą nas wspólne kolejne inicjatywy o tak wysokiej randze. Jako partner strategiczny wydarzenia trzymamy kciuki za naszych zawodników.