Łódź. Sukcesem zakończyła się pierwsza w Polsce na tak wielką skalę komornicza licytacja drogą on line

Rekordowa licytacja: Santana za 41 tys. zł

Była to pierwsza w Polsce na tak wielką skalę komornicza licytacja drogą on line. W wyniku aukcji, w której wzięło udział ponad tysiąc osób z Polski i Niemiec, zebrano ponad milion złotych. Rekordową cenę osiągnął koń Santana – 41 tys. zł. Tuż za nim uplasowała się Sarilla, za którą zapłacono 37,7 tys. zł. Trzecie miejsce zajęły ex aequo konie Savannah i Never Say Never (nigdy nie mów „nigdy”) z ceną 36,6 tys. zł.

Każdy z koni był licytowany. Okazało się jednak, że po około 20 koni nikt się nie zgłosił, mimo że zostały wylicytowane i minął termin odbioru. W tej sytuacji konie te trafia na kolejną aukcję, która odbędzie około 11 maja.

Fiasko pierwszej licytacji. Powód? Pandemia

Pierwotnie największa w Polsce licytacja koni miała się odbyć 31 marca br. w stadninie w Wiączyniu Dolnym (powiat łódzki wschodni). Przyjechały na nią setki hodowców i właścicieli stadnin z całego kraju. Samochodów z przyczepami było tak dużo, że cała wieś została zablokowana. Jednak aukcja pod gołym niebem nie doszła do skutku, ponieważ – z powodu zagrożenia epidemiologicznego – została zablokowana przez inspektorów sanepidu.