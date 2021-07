Łódź. Szef Rady Miejskiej chce przeprosin od radnego PiS za stwierdzenie, że tytuł profesora UŁ "dostał od cioci". Jeśli nie, będzie proces

Przewodniczący Rady Miejskiej chce publicznych przeprosin od radnego PiS Sebastiana Bulaka. W wezwaniu przedsądowym zaznaczył, że jeśli Bulak nie przeprosi, sprawa trafi do sądu, z żądaniem wpłaty 10 tys. zł na działalność Stowarzyszenia Fabryka Równości.

Przypomnijmy: do gorszących scen doszło na zdalnej sesji Rady Miejskiej Łodzi 7 lipca. Gołaszewski i Bulak od początku sesji prowadzili potyczki słowne, ale apogeum nastąpiło tuż po południu. Bulak stwierdził, że przewodniczący "zachowuje się jak idiota" i "robi z siebie błazna". Obaj radni weszli w zwarcie dotyczące tytułowania. Gołaszewski chciał, by radny PiS przed używaniem nazwiska używał jego formalnego tytułu. "Po tytule" - zwrócił się do Bulaka.

"Tym tytule, który dostał pan od cioci?" - ripostował Bulak. Gołaszewski ocenił w reakcji, że Bulak "jest po prostu chamem" i przerwał sesję. Kontekst jest taki, że Marcin Gołaszewski we wrześniu 2020 r. otrzymał stanowisko profesora Uniwersytetu Łódzkiego, a decyzję Rady Wydziału formalnie zatwierdziła nowa rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska, prywatnie spokrewniona z Marcinem Gołaszewskim. Z tym, że cały proces naukowego awansu Gołaszewskiego przeszedł jeszcze za poprzedniego rektora, prof. Antoniego Różalskiego, a po rekomendacji Rady Wydziału rektor w zasadzie tylko składa podpis pod nominacją.