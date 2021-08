Łódź. Tradycyjny spacer swingowy na ul. Piotrkowskiej. Atrakcji nie brakowało: od zespołu dixielandowego po stare auta

Zaczęło się w południe na ul. Piotrkowskiej przy placu Wolności. Już z daleka wzrok przyciągał zabytkowy samochód. Była to znakomicie utrzymana ciężarówka citroen z 1937 roku, na której zasiadło siedmioro członków zespołu Sweet and Hot Jazzband. Jest to jedyna w Polsce tego rodzaju wielopokoleniowa kapela dixielandowa, która w Łodzi gra już od 18 lat.

Taneczny korowód w stylu retro

Muzycy zagrali pierwszy standard swingowy i kilka par tanecznych natychmiast zaczęło wirować po Pietrynie. Niestety, w tym momencie zaczęło padać, co jednak nie wystraszyło ani tańczących, ani grających, którzy jednak musieli schronić się pod plandeką pospiesznie nałożoną na ciężarówkę. Ta ruszyła w kierunku pasażu Schillera i zaczęła się parada: auto z muzykami na czele, korowód sympatyków swingu za nią i na końcu zabytkowe samochody znane z filmów przedwojennych. Paradę otwierały i zamykały radiowozy policyjne.