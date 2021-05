Łódź: trójka radnych usunięta z Nowej Lewicy/SLD. "Wyrok nieprawomocny"

W poniedziałek trójka radnych, która ponad dwa tygodnie wcześniej opuściła klub radnych SLD Rady Miejskiej w Łodzi, stwierdziła, że wniosek o ich usunięcie z partii jest wadliwy. Po pierwsze złożył go sekretarz partii w województwie łódzkim, który nie ma takich kompetencji, bo powinien zrobić to zarząd miejski partii w Łodzi. Jeśli w ogóle, bo we wniosku podano powód, że cała trójka złamała statut partii, tymczasem sami radni twierdzą, że nic takiego nie miało miejsca. Radni Niewiadomska-Cudak, Pawłowski i Skwarka uznali, że wniosek sekretarza Grzegorza Majewskiego ma cechy pomówienia, dlatego sami złożyli wnioski o ukaranie go naganą. W sądzie partyjnym zostawili pisma, w których ustosunkowali się do zarzutów, ale na wyznaczone im rozprawy nie przyszli.

- Sąd zapoznał się z argumentacją radnych, a mimo to podjął decyzję o wykluczeniu całej trójki z partii - mówi nam Grzegorz Majewski. - Orzeczenie nie jest prawomocne, radni mają czternaście dni na odwołanie się od decyzji, a do tego czasu są zawieszeni w prawach członków partii.