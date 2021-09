Łódź. Trwa remont kapitalny domu słynnego architekta Hilarego Majewskiego. Perła architektury w Łodzi odzyskuje dawną świetność!

Dawny dom Majewskiego z 1886 roku jest najcenniejszy i najpiękniejszy przy ul. Włókienniczej. Jego pierwszy właściciel zaprojektował go w swoim ulubionym stylu – renesansie. Gruntowny remont zabytku potrwa do czerwca 2022 roku i pochłonie 14,1 mln zł, z czego aż 7,3 mln zł pójdzie na prace konserwatorskie.

- Chcemy zachować jak najwięcej oryginalnych elementów budynku. Oczywiście część detali będzie wymagała demontażu i wykonania nowych form oraz odlewów. Ale elewacja to nie wszystko. Wewnątrz cały budynek jest również bardzo bogato zdobiony. Skrywa on wiele konserwatorskich perełek. Odnajdziemy tu liczne polichromie, marmoryzacje, liczne zdobienia i złocenia. Np. na sufitach spod licznych przemalowań odsłoniliśmy już fragmenty oryginalnych polichromii. Dużą część zdobień najpewniej uda się zachować, a po zakończeniu prac konserwatorskich odzyskają one swój dawny blask. Dodam jeszcze, że w ścianie na elewacji północnej, podczas odkuwania zamurowanych okien na wysokości piwnic, odkryto oryginalne kraty okienne – mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.