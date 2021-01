Łódź. Uwaga! Kaszanka z gwoździami w łódzkich parkach! Ktoś próbuje zrobić krzywdę czworonogom! Animal Patrol przestrzega! 27.01.2021

- Jakiś "inteligent" wyrzuca kaszankę z gwoździami. Uważajcie na swoje psiaki! Spacerujące panie z psami mówiły, że jest tego więcej - opisuje zdarzenie internautka. - Ktoś zrobił to w środku dnia - wyjaśnia jedna z łodzianek, która natknęła się na "paszteciki". - Szliśmy tą samą alejką dwa razy. Za pierwszym razem nie zauważyliśmy niczego niezwykłego, za drugim natknęliśmy się na takie znalezisko. Mąż odrazu wyrzucił to do kosza. Jak można coś takiego robić? Zwróciliśmy uwagę Panią spacerującym z psami. Mówiły, że na podobne znaleziska natknęły się już kilka razy.

Mieszkańcy informują, że na podobne znaleziska natknęli się również na Bałutach

Właścicielu bądź czujny! To Ty odpowiadasz za zwierzę!

Zapytaliśmy łódzki Animal Patrol, czy odnotował podobne zdarzenia w tym roku.

- W tym roku nie mieliśmy jeszcze żadnych zgłoszeń od mieszkańców o takich sytuacjach. Niemniej gorąco apelujemy do wszystkich właścicieli o zachowanie odpowiedniego dozoru nad zwierzęciem, żeby uniknąć niebezpiecznych sytuacji - apeluje Patryk Polit z Animal Patrolu Straży Miejskiej

Warto przypomnieć, że to opiekun zwierzęcia jest zobowiązany do sprawowania kontroli nad nim, czyli w tym wypadku do pilnowania psa podczas spacerów. Niestety nikt nie jest w stanie przewidzieć, gdzie następnym razem czworonogi natkną się na śmiertelną pułapkę. Jeśli jednak będziemy świadkami sytuacji, gdy ktoś rozrzuca zatruty pokarm, zgłośmy to na najbliższym posterunku policji.

