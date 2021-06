Łódź: w 2020 r. zadłużenie na jednego mieszkańca wzrosło, a koniec roku będzie jeszcze wyższe. Ile obecnie wynosi?

Gdy Hanna Zdanowska (PO) obejmowała stanowisko prezydenta Łodzi w grudniu 2010 r., odziedziczyła po Jerzym Kropiwnickim dług przypadający na jednego mieszkańca opiewał na 1782 zł. Tymczasem gotowy jest już projekt uchwały Rady Miejskiej Łodzi z rekomendacją udzielenia prezydent Zdanowskiej skwitowania za 2020 r. Czytamy w nim, że na koniec 2020 r. dług miasta wyniósł 3 mld 726 mln 704 tys. zl, przy czym w przeliczeniu na mieszkańca wzrósł z 5 tys. 117 zł do 5 tys. 459 zł., czyli o 342 zł.. Prezydent Zdanowska pytana o wzrost zazwyczaj odpowiada, że "kredytów nie przejada, a inwestuje".

Łącznie z długami rośnie budżet Łodzi, ale dramatycznie spada liczba mieszkańców, co ma wpływ na wskaźniki budżetu i zadłużenia. Wykonanie budżetu za 2010 r. to ponad 2,6 mld zł dochodów i blisko 2,9 mld zł wydatków, natomiast w 2020 r. dochody wyniosły ponad 4,9 mld zł, a wydatki 5,1 mld zł, miasto zaś otrzymało stabilną ocenę ratingową. Tyle tylko, że w 2010 r. Łódź liczyła 730,6 tys., 10 lat później 682,6 tys. W tym roku Łódź wyemituje obligacje na 418 mln zł, z czego 50 mln zł ma być przeznaczone za proekologiczne inwestycje, a cześć na "optymalizację zadłużenia". Do końca roku aż 302 mln zł zostanie wydane na spłatę zaciągniętych już kredytów i wykup obligacji. Na koniec 2021 r. dług miasta ma sięgnąć 3,9 mld zł., a zadłużenie na mieszkańca wzrośnie do 5 tys. 750 zł.