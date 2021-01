Łódź w czasach PRL-u na pocztówkach. Jak wyglądała dawna Łódź przed 1989 rokiem? Te miejsca Łodzi trafiły na kartki pocztowe!

Łódź: Spłonęło mieszkanie na Julianowie. Są poszkodowani...

Dwie mieszkanki bloku przy ul. Julianowskiej oraz biorący udział w akcji ratowniczej policjant trafili do szpitali po pożarze, do jakiego doszło w sobotę, 16 stycznia 2021, wieczorem. Łódzcy strażacy odebrali zgłoszenie ok. kwadransa po godz. 19.