Łódź: Zakład Wodociągów i Kanalizacji bez wiceprezesa, który odpowiadał za finanse spółki. "Złożył rezygnację"

Sałagacki do zarządu ZWiK trafił w 2017 r., wprost z rady nadzorczej tej spółki, dla stanowiska w wodociągach opuścił fotel wiceprezesa innej miejskiej spółki – Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Jest związany z Platformą Obywatelską, startował z sieradzkiej listy PO do Sejmu, kandydował także w wyborach samorządowych w Łasku. Zarząd ZWiK jest teraz dwuosobowy, tworzy prezes Jacek Kaczorowski (PO) i członek zarząduVadim Stasiak (Nowa Lewica/SLD).

Marcin Masłowski, rzecznik prezydent Łodzi, pytany przez nas o powody rezygnacji wiceprezesa ZWiK, odpowiedział tylko, że Sałagacki ich nie podał.

Marcinowi Sałackiemu podlegały w ZWiK wszystkie wydziały związane z finansami. Tymczasem ta spółka 2020 r. zakończyła ze stratą 5,9 mln zł., a na minusie znalazła się po raz pierwszy w swej 95-letniej historii. Głównym powodem był wysoki czynsz dzierżawny – ponad 92 mln zł. - które ZWiK za korzystanie z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej musiał odprowadzić do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, która zarządza siecią, niewielka część tej sumy trafiła także do budżetu Łodzi. Wysokość czynszu, który ustaliła zarządzeniem prezydent Łodzi Hanna Zdanowska (PO), była też jednym z najważniejszych powodów niezatwierdzenia zmiany w taryfie na wyższą za wodę i ścieki w 2020 r., przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. ZWiK sprawę skierował do sądu, acz rozstrzygnięcia jeszcze nie ma. Także większość związków zawodowych działających przy ZWiK nie akceptuje wysokości czynszu. Związkowcy skierowali skargę do prokuratury, wnioskują także o prześwietlenie sprawy przez Najwyższą Izby Kontroli.