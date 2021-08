Łódź. Zatrzymanie wandala dzięki nagraniom monitoringu miejskiego. Odpowie za porysowanie radiowozu

Do zdarzenia doszło 15 sierpnia w Łodzi. Tego dnia policjanci ze służby patrolowo – interwencyjnej zostali wezwani przez oficera dyżurnego na ul. Narutowicza, gdzie mieszkaniec jednej z kamienic chciał popełnić samobójstwo. Pojechali służbowym fiatem ducato. Zdążyli. Zapobiegli próbie samobójstwa i odwieźli desperata do szpitala.

Wandal porysował kluczem radiowóz

Podczas ich interwencji tajemniczy mężczyzna podszedł do radiowozu i porysował go kluczem. Straty są szacowane. Stróże prawa udali się do Miejskiego Stanowiska Kierowania, gdzie przejrzeli nagrania z monitoringu miejskiego. Trop był dobry. Na jednym z nagrań zauważono 23-latka kręcącego się w pobliżu radiowozu. Okazało się, że jest on mieszkańcem tej samej kamienicy co niedoszły samobójca. Właśnie wracał do domu.

Sprawca zasłonił się niepamięcią