Łódź. Zobacz zarobki prezesów miejskich spółek w 2020 roku. Oświadczenia majątkowe w Łodzi prezesów łódzkich spółek! 15.05.2021

Jan Zbrońsk i, od 1 kwietnia 2020 r. prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania odłożył 20 tys. zł. Dom - 65 mkw. - wart jest 390 tys. zł. Zarobił 156,9 tys. zł. Samochody: renault kadjar (2017) i audi A6 (2002). Do spłaty pozostało mu ponad 46 tys. zł. kredytu. MPO zanotowało w 2020 r. 134 tys. zł zysku.

Najlepiej wynagradzanym prezesem jest Tomasz Piotrowski (PO), szef zarządu Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej. Piotrowski zarobił 488 tys. zł., miesięcznie na jego konto trafia zatem osiem średnich krajowych brutto, czyli maksymalna stawka, jaką może zarobić prezes samorządowej spółki Na kontach i w gotowce zgromadził ponad 290 tys. zł. Ma wart 900 tys. zł dom o powierzchni 330 m.kw. Jest współwłaścicielem sześciu mieszkań wycenianych łącznie na 1 mln 55 tys. zł. W ŁSI zarobił 488 tys. zł. Jeździ toyotą avensis (2009). Spłaca pięć kredytów, a do spłaty łącznie pozostało ponad 988 tys. zł. ŁSI zanotowała 2,5 mln zł zysku w 2020 r.

Anna Moska, prezes Łódzkiego Centrum Filmowego odłożyła 70 tys. zł, ponad 7,3 tys. euro, 4,6 tys. USD, 1,5 tys. CHF i ponad 1,5 tys. funtów brytyjskich (oszczędności to wspólnota małżeńska). Jest współwłaścicielką 3/4 nieruchomości zabudowanej dwoma domami, a wartość nieruchomości to 1 mln zł. W ŁCF zarobiła 136,2 tys. zł. Jest współwłaścicielką czterech samochodów: skoda fabia (2009), kia rio (2007) dwa auta kia ceed (2015, 2016). Ma kredyt odnawialny do 5 tys. zł. ŁCF zanotowało w 2020 r. 60 tys. zł straty.