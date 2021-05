Łódź: ZWiK nie dostał zgody na podwyżkę opłat za wodę

Obecna taryfa w Łodzi - 8,83 zł za metr sześcienny wodościeku – obowiązuje jeszcze do połowy czerwca 2021 r. W projekcie nowej prezes ZWiK zaproponował wyższe stawki: 9,76 zł w pierwszym roku, 10,7 zł w drugim roku i 11,72 zł w trzecim roku, czyli w sumie o około 40 proc. niż w obecnie obowiązującej.

Według naszych informacji podlegający Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie RZGW Poznań, który jest regulatorem cen dla Łodzi, odmówił ZWIK zatwierdzenia nowej taryfy dla Łodzi oraz części gmin Konstantynów Łódzki i Aleksandrów Łódzki, gmin Nowosolna, Brójce Andrespol i miasta Zgierz. Wiadomo, że regulator uznał za błędną kalkulację dla jednej z grup odbiorców, ale nie tylko. Jeszcze w kwietniu RZGW dopytywał zarząd ZWiK o wysokość czynszu dzierżawnego, który ma wpływ na cenę wodościeku w Łodzi. Czynsz, który za korzystanie z sieci wod-kan, ZWiK odprowadza rocznie do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej i niewielkiej części do budżetu miasta Łódź, wynosi ponad 92 mln zł i jest wyższy zarządzeniem prezydent Łodzi o 25 mln zł. Te pieniądze reinwestowane są min. w remonty sieci. ZWiK będzie też płacił wyższy podatek od nieruchomości, co też znajduje odbicie w zaproponowanych przez spółkę wyższych opłatach: obecnie to ponad 32 mln zł, ale ma wzrosnąć o ponad 3 mln zł do 2024 r. Spółka w 2020 r. po raz pierwszy w historii zanotowała stratę, która wyniosła 5,9 mln zł.